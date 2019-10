Kollaps im Training: Salzburgs Farkas braucht Zeit

Am Mittwoch gegen Napoli stand der 27-jährige Farkas nicht einmal im Kader. Was nichts mit der Leistung der Kämpfernatur zu tun hatte. Der 1:0-Schütze des Cup-Finales Mai in Klagenfurt war am Montag vor Trainingsbeginn kollabiert und ins Krankenhaus gebracht worden, bestätigte Salzburg am Donnerstag.