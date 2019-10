Im Training umgekippt: Sorgen um Salzburgs Farkas

Patrick Farkas war einer der Gewinner der Vorbereitung - es schien, als würde nach dem Abgang von Stefan Lainer (Gladbach) kein Weg am Rechtsverteidiger vorbeiführen. Bis Salzburg Mitte Juli knapp fünf Millionen Euro für Rasmus Kristensen an Ajax überwies. Der Däne hatte in den wichtigen Spielen wie Champions League bald Vorrang, der Burgenländer spielte vorerst nur Liga.