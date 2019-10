Haaland: 6 Tore, „aber ich muss öfters treffen“

Seine Tore fünf und sechs in der Königsklasse waren am Ende zu wenig! Shootingstar Erling Braut Haaland und seine Salzburger Teamkollegen mussten sich am Mittwoch am dritten Champions-League-Gruppenspieltag Napoli mit 2:3 geschlagen geben. Haaland schrieb Geschichte, war aber dennoch nicht zufrieden: „Ich hätte heute öfters treffen müssen!“