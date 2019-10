Atletico stolpert NICHT - Leverkusen vor dem AUS!

Bayer Leverkusen hat auch das 3. Spiel in der Champions League verloren und damit in der Gruppe D nur noch geringe Chancen auf den Aufstieg ins Achtelfinale! Der deutsche Bundesligist unterlag am Dienstagabend bei Atletico Madrid mit 0:1, Alvaro Morata traf in der 78. Spielminute per Kopf. In der Gruppe C trennten sich Schachtjor Donezk und Dinamo Zagreb 2:2.