Violetter Frust: „Wir sind selbst Schuld“

Wieder nichts! Bis zur 87. Minute sah es in St. Pölten danach aus, dass die Austria Trainer Christian Ilzer das schönste Geschenk zu seinem heutigen 42. Geburtstag machen würde, es erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge geben könnte. Doch dann machte ein Elfer alles zunichte, Endstand 2:2, der Rückstand auf Platz sechs wieder größer geworden, da Hartberg in Tirol gewann, drei Punkte vor Violett liegt.