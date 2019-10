Videobeweis in Österreich: Das sagen die Trainer

Ismael erinnerte jedoch an einen Fall, in dem eine VAR-Entscheidung gegen den LASK ausgefallen war. Im Hinspiel des Champions-League-Play-offs gegen Club Brügge erhielten die Belgier einen Elfer zugesprochen, der laut Ansicht der Linzer aufgrund einer vorangegangenen Abseitsstellung so nie gegeben hätte werden dürfen. Ismael war sich aufgrund der eigenen Erfahrung deshalb „nicht zu 100 Prozent sicher, dass der VAR eine richtige Hilfe ist. Aber am Ende des Tages bin ich ein Befürworter. Man muss es abwägen. Es werden mehr positive Entscheidungen getroffen als falsche.“