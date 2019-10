Thoma: „Liebeserklärung“ an „Oberadler“ Horngacher

Der 50-jährige Tiroler Horngacher ist beim Deutschen Skiverband (DSV) Nachfolger des Vorarlbergers Werner Schuster, der sein Amt am Ende des vergangenen Winters freiwillig aufgegeben hatte. Horngacher war von 2011 bis 2016 bereits als Assistent von Schuster beim DSV tätig gewesen, bevor er als Verantwortlicher zu den Polen gewechselt war und dort mit Kamil Stoch und einer goldenen Skisprung-Generation zahlreiche Erfolge gefeiert hatte. Die Weltcup-Saison der Skispringer beginnt am 23. November in Wisla.