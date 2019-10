Facebook bringt Digitalwährung Libra auf den Weg

Facebook setzt den Aufbau seiner weltweiten Digitalwährung Libra trotz des Ausstiegs großer Investoren fort. Am Montag verabschiedeten 21 Gründungsmitglieder in Genf eine Charta und ernannten die Führung der für die Digitalwährung gegründeten Libra Association. In den Vorstand wurden fünf Personen gewählt, darunter David Marcus von Facebook sowie Vertreter von dem Zahlungsunternehmen PayU, der Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz, der Blockchain-Firma Xapo Holdings und der gemeinnützigen Organisation Kiva Microfunds. Weitere Mitglieder der Vereinigung sind Vodafone und die Mitfahrdienste Uber und Lyft.