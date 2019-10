WhatsApp ist löchrig: Was Sie jetzt tun sollten

Schwachstelle in Android-Programmbibliothek

Die Lücke verbarg sich nicht im Messenger selbst, sondern in einer Programmbibliothek des Betriebssystems, berichtet das auf IT-Security spezialisierte Nachrichtenportal „Hackernews“. Über die löchrige Bibliothek konnten Hacker beim Versand von GIFs via WhatsApp auf sensible Daten zugreifen. Wie so ein Angriff funktioniert, ist hier zu sehen: