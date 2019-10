Gegen Abriss: Oma Erna seit 31 Tagen im Sitzstreik

Beachtlich ist die Hartnäckigkeit der 83-jährigen Oma Erna, die sich schon seit 31 Tagen im Sitzstreik befindet. Sie will damit verhindern, dass ihre geliebte Stoffbauermühle im Rachenbachgraben bei Trebesing im Bezirk Spittal an der Drau abgesrissen wird. Die Behörde sieht in der neu errichteten Mühle einen Schwarzbau.