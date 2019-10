1000 Florianis proben in Linz den Ernstfall

Nach dem Sammeln und Formieren der Züge am Freitag am Gelände der Landwehr Kaserne in St. Michael in der Obersteiermark, verlegten die steirischen Einsatzkräfte ihren Standort nach Linz, in die alte Ebelsberg-Kaserne. Dort eingetroffen, wurde das nächtliche Quartier bezogen und durch die Versorgungseinheit eine temporäre Infrastruktur geschaffen. Frisch gestärkt und nach der Einführung in die zu bewältigende Schadenslage „Waldbrand“ hieß es im Camp, gemeinsam mit Einheiten aus den Landesfeuerwehrverbänden Burgenland und Kärnten, „Nachtruhe“.