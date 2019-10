17-stündige Operation bei F2-Unglücksfahrer Correa

Der Ende August bei einem Formel-2-Unfall in Spa schwer an den Beinen verletzte Pilot Juan Manuel Correa ist in London 17 Stunden lang und erfolgreich operiert worden. Der aus Ecuador stammende Amerikaner kann laut Informationen der Familie voraussichtlich in sechs Wochen das Krankenhaus verlassen, hat aber eine lange Rehabilitation sowie weitere Korrektur-Operationen noch vor sich.