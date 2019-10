Sturm auf Rapids VIP-Klub? „Das darf nicht sein!“

„Krone“: Herr Tojner, Sie waren am Sonntag beim Spiel gegen Hartberg nicht vor Ort, aber was sagen Sie zu den Vorfällen in Ihrer Loge?

Michael Tojner: Die Varta-Loge ist ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmen, welche Jugend-Teams des SK Rapid unterstützen. Dazu zählt auch das Café Landtmann mit Inhaber Berndt Querfeld. Er wollte eine Aktion setzen, die den wüsten Beleidigungen an der Familie Wöber entgegentritt. Das ist demokratisch vollkommen in Ordnung.