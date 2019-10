Sportings Gute-Nacht-Lied war eine Falle für LASK

Es war wie ein Gute-Nacht-Lied. Das, was sich die portugiesische Starmannschaft in der ersten halben Stunde leistete, grenzte fast schon an Arbeitsverweigerung. Der LASK spielte die Mannschaft aus Lissabon problemlos an die Wand, nur das Toreschießen funktionierte nicht so, wie sich die Fans erwünschten. Und dann, etwa nach einer halben Stunde wachte Sporting auf. Es war, wie eine Falle für den LASK.