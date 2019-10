Mönchengladbach zittert sich zu 1:1 in Istanbul

Der bosnische Teamspieler Visca erzielte in der 55. Minute nach einem Ballverlust der Deutschen aus einem Gegenstoß dann den ersten Treffer der Partie. Doch in der letzten Minute schlug noch der eingewechselte Herrmann aus kurzer Entfernung zu. Erstmals in dieser Saison konnte die Borussia beim erst 2014 gegründeten Lieblingsklub vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein Auswärtsspiel nicht gewinnen. Basaksehir trifft in der nächsten Runde nun - erneut daheim - auf den WAC.