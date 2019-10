Ab 2020! Toro Rosso soll neuen Namen bekommen

Der Formel-1-Rennstall Toro Rosso will ab der Saison 2020 unter dem neuen Namen Alpha Tauri an den Start gehen. Das berichtet das Fachportal „motorsport-magazin.com“. Entsprechende Anträge wurden von Liberty Media und der FIA bereits angenommen. Es fehlt nur noch die schriftliche Einwilligung der anderen Rennställe. Die Frist dafür läuft am 4.Oktober ab.