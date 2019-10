Hakimi schießt Dortmund bei Slavia zu 2:0-Erfolg!

Der italienische Vizemeister kam beim belgischen Meister KRC Genk am Mittwochabend trotz klarem Chancenplus über ein torloses Remis nicht hinaus. Napoli kommt am 24. Oktober in die Red Bull Arena nach Wals-Siezenheim - am 5. November kommt es dann zum „Retourspiel“ der beiden Teams im Stadio San Paolo. Die Italiener hätten in Genk schon vor der Pause führen müssen. In der 15. Minute hatten die Gäste gleich doppelt Pech. Genk-Tormann Gaetan Goucke konnte einen Callejon-Schuss an die Stange abwehren und den Abstauber setzte Arkadiusz Milik ebenfalls ans Aluminiumgehäuse. Zehn Minuten später traf Milik per Kopf neuerlich die Tor-Umrandung.