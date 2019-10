Bullen-Fans stimmen sich in der Stadt auf Hit ein

Bei kühlem Wetter aber Sonnenschein prosten sie sich in Biergärten zu, schlendern durch die Stadt, langen im Fanshop ordentlich zu - und zeigen Präsenz: Die Salzburg-Fans sind bereits in Liverpool eingetroffen und stimmen sich auf den großen Kracher am Abend in „Anfield“ ein. Die „Krone“ ist schon vor Ort und hat ein paar Impressionen zusammengetragen (siehe Video oben).