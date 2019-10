Grüne formulieren erste Koalitionsbedingungen

Erstes Gespräch wohl noch diese Woche

Jedoch wird es wohl noch in dieser Woche ein Gespräch von ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Frontmann Werner Kogler geben. Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt am Mittwoch und Donnerstag alle Parteichefs zu sich - beginnen wird er mit Kurz. Den Regierungsauftrag dürfte er ihm jedoch erst am kommenden Montag erteilen, erst dann wird der ehemalige und wohl auch künftige Kanzler „Sondierungsgespräche“ mit möglichen Koalitionären beginnen. Der oberste Türkise erwartet heuer „herausfordernde“ Koalitionsverhandlungen, erklärte er am Tag nach der Wahl.