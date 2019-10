Türkis-Grün: Zerreißprobe für Wiener Ökopartei?

Basisabstimmung wäre möglich

Die Wiener Ökos haben in der Bundespartei Gewicht. Sie sind die stärkste, störrischste und vermutlich am weitesten links stehende Landesgruppe. Migration, Mindestsicherung, Ausländerwahlrecht. Ihre Positionen sind in vielen Bereichen fundamental verschieden zu jenen der ÖVP. Eine Zusammenarbeit wäre eine beachtliche Verrenkung. Für beide Seiten. Sogar eine Basisabstimmung der Wiener Grünen als Bedingung für eine Polit-Ehe mit den Türkisen halten Politbeobachter für möglich.