Es läuft seit 60 Jahren wie geschmiert

Es darf gefeiert werden: Vor 60 Jahren legten Franz und Herta Leikermoser in Anif-Niederalm den Grundstein für ein heutiges Millionen-Imperium. Damals endete die Autobahn hier in Salzburg-Süd, also kam praktisch jeder Fahrer hier vorbei. Franz Leikermoser erinnert sich: „Ich war Tankwart, Kassier, Reifenmonteur und Autowäscher.“ 1992 übernimmt er den Betrieb der Eltern.