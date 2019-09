Real Madrid übernimmt Tabellenführung in Spanien

Real hat nach sechs Runden 14 Punkte auf dem Konto und profitierte vom vorangegangen 1:1 des bisherigen Spitzenreiters Athletic Bilbao in Leganes. Bilbao ist nun mit zwölf Punkten Dritter, einen Zähler hinter Atletico Madrid, das 2:0 beim RCD Mallorca gewann. Am Samstagabend erwartet Atletico im Stadtderby Real zum Spitzenspiel. Meister FC Barcelona ist nach dem 2:1 am Dienstag gegen den FC Villarreal mit zehn Punkten Fünfter.