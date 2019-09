Kuljic-Festnahme: Nun soll U-Haft verhängt werden

Nach der Festnahme des ehemaligen Fußballspielers und Wettmafia-Kronzeugen Sanel Kuljic hat die Wiener Staatsanwaltschaft am Sonntag einen Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft gestellt. Da Kuljic am Samstag in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert wurde, muss eine Entscheidung zur U-Haft bis spätestens Montag erfolgen. Laut Anklagebehörde geht es um den Verdacht auf Suchtgifthandel.