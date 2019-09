Knasmüllner: „Ich bin mit mir nie zufrieden“

Drei Liga-Siege in Folge gelangen Rapid in der Ära Didi Kühbauer bislang einmal - im Frühjahr wurden zu Beginn der Qualifikationsgruppe Admira, Innsbruck und Mattersburg in die Schranken gewiesen. Heute können die Grün-Weißen diese Serie wiederholen - nach den jüngsten Erfolgen gegen die Austria (3:1) und die Admira (5:0) peilt Rapid auch in Innsbruck bei Aufsteiger Wattens einen Dreier an. „Wir müssen dort weitermachen, wo wir gegen die Admira aufgehört haben, die gleichen Tugenden an den Tag legen“, fordert Trainer Didi Kühbauer, der zur Ausgangslage meint: „Wir sind Favorit, und Wattens hat da wenig zu verlieren.“