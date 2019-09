Österreicher spenden über 1 Mio. Euro via Facebook

Facebook will die Möglichkeit, für Organisationen zu spenden, noch weiter ausbauen. In den USA hat man seit Anfang des Jahres auch auf der Tochterplattform Instagram ein Fundraising-Tool, den sogenannten Spenden-Sticker, im Einsatz. Mit dem mittlerweile auch in Europa verfügbaren Tool sollen die User der Foto-Plattform ganz ähnlich wie bei Facebook schnell und unkompliziert spenden können. Das Geld gehe zu hundert Prozent an die jeweilige Organisation, verspricht Facebook.