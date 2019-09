Schmitz: Ein „Heimspiel“ für den WAC-Überflieger

„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein ...“, wusste Reinhard Mey schon in den 70ern. Schmitz hält es da ganz mit seinem deutschen Landsmann. Und dank ihm besitzt WAC für seine Premiere in der Europa-League-Gruppenphase am Donnerstag in Gladbach einen echten „Eurofighter“!