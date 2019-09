„Heute schläft er mit einer Pistole neben sich“

Pensum von 1000 auf 500 Beiträge pro Tag gesenkt

Derartige Berichte sind tatsächlich nicht neu. Bereits seit Jahren tragen immer wieder anonyme frühere und momentane Mitarbeiter in Facebooks Löschbüros Interna nach draußen. Auch bei Facebook entstand daraufhin eine Debatte darüber, was den Content-Moderatoren zumutbar ist - und was nicht. So wurde in dem Büro in Berlin die täglich zu erfüllende Arbeitsquote von anfangs 1000 Postings pro Tag auf nunmehr 400 bis 500 reduziert.