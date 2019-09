Üble Nachrede: Prozess gegen Sigi Maurer vertagt

Zwei Zeugen wurden vernommen, darunter ein Mann, von dem der Bierwirt behauptet hatte, er sei an jenem Tag im Lokal gewesen, an dem Maurer zunächst im Vorbeigehen und später via Facebook beleidigt wurde. Der Mann - er war eine Zeit lang Stammkunde in dem Shop gewesen - stellte das jedoch in Abrede. Er sei auf einer ganztägigen Fortbildung in seiner Firma gewesen, konnte auch ein entsprechendes Zeugnis vorlegen.