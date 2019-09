Akute Platznot in Tierheimen

Ob im Wienerwaldtierheim in Pressbaum, oder im Tierschutzverein Yspertal - aus allen Landesteilen hört man dasselbe: „So schlimm wie jetzt, war es noch nie!“ Das können auch die Pfleger in Krems bestätigen: „Wir bekommen immer mehr beschlagnahmte Hunde“, so Specht. Und es mangelt nicht an tragischen Schicksalen: Die Huskys „Pontus“ und „Aramis“ mussten in schlechten Verhältnissen aufwachsen, Staffrüde „Damian“ hauste in einem winzigen Verschlag, Kaninchen-Mama „Betty“ wurde im Müll entsorgt - nun warten sie alle in Krems auf ein neues Zuhause ...