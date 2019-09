Kara: 4! Tiefenbach sieht Lustenauer Auferstehung

Zweitliga-Spitzenreiter Austria Klagenfurt hat in der 7. Runde ein paar Federn gelassen. Die Kärntner kassierten am Freitag zu Hause gegen Austria Lustenau spät den 3:3-Ausgleich. Das war ein Erfolgserlebnis für Lustenaus Interimstrainer Tamas Tiefenbach. Nur ein Remis gab es auch für Verfolger FAC, gegen Lafnitz hieß es am Ende 1:1. Vorwärts Steyr verlor in Amstetten 1:2. Die Young Violets erkämpften sich in numerischer Unterlegenheit den ersten Punkt - 0:0 gegen Ried.