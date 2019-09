Libra: Schweiz stellt strikte Regeln in Aussicht

„Jeder wünscht sich, dass Libra gut geregelt ist“

Doch auch die Finma steht dem Anwalt Ronald Kogens zufolge unter Druck. „Jeder außerhalb der Schweiz wünscht sich, dass das Projekt in der Schweiz gut geregelt ist“, erklärte der bei der Zürcher Kanzlei Froriep auf Kryptowährungen und Blockchain spezialisierte Anwalt. Am Dienstag hatte die im US-Finanzministerium zuständige Unterstaatssekretärin Sigal Mandelker bei einem Besuch in Bern von Kryptowährungen die höchsten Standards im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terror-Finanzierung gefordert.