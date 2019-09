Gelbe Engel flogen 1099-mal

Wenn die Pager der Besatzung eines ÖAMTC-Notarzthubschraubers anschlagen, dann zählt jede Sekunde. Denn dann ist ein Mensch in höchster Not. Spätestens drei Minuten nach dem Alarm nimmt der moderne EC 135 Kurs auf den Einsatzort. Und das war von Ende Juni bis Anfang September ausgesprochen häufig der Fall. Von österreichweit rund 5000 Einsätzen führten die Gelben Engel beachtliche 1099 nach Niederösterreich. Dort sind vier Helikopter stationiert: Christophorus 2 (Krems), der als einziger rund um die Uhr einsatzbereit ist, Christophorus 3 sowie der Intensivtransporthubschrauber in Wiener Neustadt und Christophorus 15 in Haselgraben bei Ybbsitz. Zudem deckt Christophorus 9 aus Wien auch Teile Niederösterreichs mit ab.