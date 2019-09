Viel Wirbel vor dem Landescup-Achtelfinale

Berufsbedingt fehlen wird SAK-Coach Fötschl beim Spiel in Zell am See (19.30). „Ich habe einen 24-Stunden-Dienst und kann mir auch nicht immer aussuchen, wann ich frei habe“, erklärt Fötschl. Der 45-Jährige glaubt aber auch so an ein Weiterkommen: „Das machen meine Co-Trainer schon. Der Landescup ist für uns eine Hintertür zu einem ÖFB-Cup-Ticket.“ Das in dieser Saison aber nur mehr der Sieger bekommt. „Generell ist da die Vergabe absurd“, sagt Fötschl. „Ein Wahnsinn, dass nicht beide Salzburger Regionalligisten einen Startplatz erhalten, die es ins Play-off schaffen. Der Sieger der übriggebliebenen Salzburger Liga aber schon. Da wirst du quasi dafür bestraft, dass du im Herbst gut warst.“