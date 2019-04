Wolf legt nochmals nach: „Keine Auszeit“

Nach einem wenig erholsamen Kurzurlaub in Tel Aviv, wo er laut eigenen Angaben täglich mit „mehreren Hundert Mails, SMS und Tweets“ bombardiert worden sei, nimmt Wolf in seinem Internetblog auch ausführlich Stellung zu den turbulenten Ereignissen der letzten Tage. Die Emotionen nach dem Gespräch mit Vilimsky und auch ein Wahlwerbespot, in dem eine TV-Journalistin namens Armina Wolf vorkommt, sei nicht nur für ihn mehr als bloßer Zufall. „Nicht wenige Kommentatoren auf Twitter vermuten, Vilimsky hätte mich im Interview - ganz unabhängig von meinen Fragen - in jedem Fall frontal attackiert, weil der Konflikt mit dem ORF offensichtlich zum freiheitlichen Wahlkampfkonzept gehört“, so Wolf.