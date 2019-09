Ärzte auf dem Single-Markt besonders heiß begehrt

Laut einer aktuellen Befragung ist Selbstverwirklichung im Job für 70 Prozent der heimischen Singles wichtig. Gefragt nach den Ansprüchen, die sie an den Traumjob stellen, steht „gute Bezahlung“ für 56 Prozent an erster Stelle, dicht gefolgt von „eigenverantwortlichem Arbeiten“ (47 Prozent). Weiter wünschen sich vier von zehn Alleinstehenden nette Kolleginnen und Kollegen im Arbeitsumfeld. Während die beruflichen Aufgaben für 42 Prozent der männlichen Singles den persönlichen Interessen entsprechen sollen, ist dieser Aspekt für Frauen nicht so wichtig - nur jede Dritte legt darauf Wert.