Rührende Aktion: Hubert bekommt ganz spezielle Box

Der Schock nach dem Todes-Crash des Formel-2-Piloten Anthoine Hubert am Samstag in Spa sitzt noch immer tief. Riesengroß ist die Trauer nach dem Ableben des jungen Rennfahrers. In Monza widmete sein Team dem Verstorbenen nun eine ganz spezielle Box. Wo normal sein Auto stand, wurde sein Frontflügel samt Foto aufgestellt.