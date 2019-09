Zwei Deutsche stürzen mit dem Auto 50 Meter ab

Der Lenker kam auf einer Forststraße in einer scharfen Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen von der Straße ab. Der PKW stürzte über einen 50 Meter steilen Abhang und kam an zwei Bäumen auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Lenker und seine Begleitung wurden unbestimmten Grades verletzt. Fünf Feuerwehren mit insgesamt 50 Mann mussten ausrücken, um die Verunglückten aus dem Wrack zu befreien. Nach der Erstversorgung wurden die beiden Deutschen in das LKH Wolfsberg gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.