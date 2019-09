Arnautovic über China: Verdienst ist „überragend“

„Leute in Europa haben wenig Ahnung“

Daran soll sich auch durch den im Juli erfolgten Wechsel von West Ham zu Shanghai SIPG nichts ändern. „Ich werde nicht Qualität verlieren dort. Und ich werde auch nicht müde sein, weil ich lange fliege“, versicherte der Angreifer. Vom Spielniveau in der chinesischen Liga sei er selbst überrascht. „Die Leute in Europa haben wenig Ahnung, was dort passiert. Es ist nicht die Qualität von England, aber es ist sehr gut.“