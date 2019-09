Eklat um Tennis-Star: Mittelfinger und Frust-Rede!

Daniil Medwedew ist der große Geheimfavorit bei den US Open. In Runde drei musste er gegen den Spanier Feliciano Lopez aber hart kämpfen. Am Ende hieß es 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7) und 6:4 aus seiner Sicht. Medwedew, der nun im Achtelfinale steht, zog sich dabei aber den Unmut des New Yorker Publikums zu.