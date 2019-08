iPhones wurden jahrelang beim Web-Surfen zur Wanze

Apple selbst hat sich zu der Causa nicht zu Wort gemeldet, ist aber an sich bemüht, Sicherheitslücken in seiner Software schnell zu entdecken und zu schließen. Der iPhone-Hersteller hatte erst kürzlich das maximale „Kopfgeld“, das im Zuge des hauseigenen „Bug Bounty“-Programms an Entdecker von Lücken ausgezahlt wird, auf eine Million US-Dollar erhöht. Unter diesen neuen Regeln, die erst später dieses Jahr gelten sollen, hätte Googles Project Zero Anspruch auf mehrere Millionen Dollar von Apple.