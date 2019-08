Austria: „Positive Energie“ dank Wut im Bauch

Viel Wut im Bauch also bei Violett, der Trainer will dies für das Heim-Derby am kommenden Sonntag nutzen: „Wut kann ja auch positive Energie erzeugen, die wollen wir gegen Rapid einsetzen.“ Mut macht Ilzer der Auftritt in Hartberg trotzdem: „Es war eine klare Leistungssteigerung zu sehen, darauf bauen wir auf.“