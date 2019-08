Hörbiger vs. SPÖ: „Treffen wäre kultiviert“

Am Wochenende veröffentlichte die österreichische Schauspielerin Christiane Hörbiger ein Video, in welchem sie die SPÖ erheblich kritisiert. Sie wirft der Partei unter anderem vor, „die gesamte Republik in schlechte Zeiten geführt zu haben“. Besonders lobende Worte hingegen hat Christiane Hörbiger für ÖVP-Chef Sebastian Kurz übrig.