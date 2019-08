Apple Card verträgt sich nicht mit Leder und Jeans

Die sogenannte Apple Card wird seit diesem Monat in den USA ausgegeben. Gefertigt wird die Kreditkarte aus Titan, in das der Name des Karteninhabers und das Apple-Logo mittels Laser eingraviert werden. Ein weißes Finish wird durch ein mehrschichtiges Beschichtungsverfahren erreicht, das dem Werkstoff zugesetzt wird. So weit, so edel.