„Smarter“ Ofen heizte ein, als Besitzer schliefen

Eines der Geräte schaltete sich laut einem Bericht des IT-Portals „The Verge“ um 02.30 Uhr in der Früh ein und heizte sich auf 400 Grad Fahrenheit - rund 200 Grad Celsius - auf. Der Besitzer schlief derweil und bemerkte erst am nächsten Morgen, dass sich der Ofen aktiviert hatte. Eine Kamera im Ofen zeichnete dabei den Moment auf, in dem sich der Ofen einschaltete.