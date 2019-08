Polizei-Großeinsatz nach Home Invasion in Salzburg

In Salzburg ist Donnerstagmittag das Haus einer Juwelierfamilie am Heuberg von drei Unbekannten überfallen worden. Die Familie blieb bei der Home Invasion unverletzt, erlitt aber laut Angaben der Polizei einen schweren Schock und wird vom Kriseninterventionsteam betreut. Bei dem Überfall brach in dem Haus auch ein Feuer aus. Die Täter konnten flüchten. Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatte das bewaffnete Trio bei dem Überfall im gebrochenen Englisch die Herausgabe von Wertsachen gefordert.