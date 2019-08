GKK-Leistungsübersicht jetzt auch online verfügbar

Im Jahr 2018 waren 356.218 Personen bei der Salzburger Gebietskrankenkasse versichert. Die jährliche Übersicht der Krankenbehandlungen geht am 19. August 2019 an rund 65.000 Beitragszahler, die sich aktiv zur Information per Post angemeldet haben. Online können diese Daten bereits seit Anfang August abgerufen werden. Neu ist seit 2019, dass auch die laufenden Jahresdaten eingespielt werden und damit ein aktueller Überblick zur Verfügung steht.