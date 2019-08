Bursche geriet mit Angel in Stromnetz - verletzt

In Strassen bei Sillian in Osttirol kam es am Dienstagvormittag zu einem schweren Stromunfall. Ein Jugendlicher (14) aus Italien hatte den Bahnübergang im Ortsteil Hof überquert. Mit einer senkrecht gehaltenen Fischerangel aus Kohlefaser berührte der Jugendliche die Oberleitung der ÖBB und bekam dadurch einen Stromschlag. Er erlitt schwerste Brandverletzungen.