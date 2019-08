Ohne Helfer aus Rumänien kein Gemüse aus Tirol

Besuche in der Heimat werden immer kürzer

Zwei typische Gastarbeiterbiografien! Sowohl Adam als auch Ciobanu haben es mit dem in Tirol verdienten Geld in der Heimat zu bescheidenem Wohlstand gebracht, ein Eigenheim geschaffen. Doch keiner weiß, ob sie je dort leben werden. 24 Stunden ist Adam unterwegs, wenn er nach Hause in den Osten Rumäniens fährt. Die Besuche werden immer kürzer, weil er mittlerweile als Ganzjahreskraft bei Giner arbeitet und „unersetzlich“ ist, wie der Chef betont. Ob die Männer in Tirol bleiben möchten? Eine Frage, die beide sichtlich ratlos macht. Eigentlich war die Rückkehr immer der Plan, doch mittlerweile haben viele Erntehelfer auch in Tirol Wurzeln geschlagen.