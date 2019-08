Dybala nicht im CL-Kader? Das sagt der Juve-Coach

Zwölf Millionen Euro Jahresgehalt winken dem Argentinier angeblich bei PSG, der „Alten Dame“ von Cristiano Ronaldo indes zwischen 60 und 70 Millionen Euro Ablöse. Aber noch will man beim Scheich-Klub abwarten, ob ein Neymar-Verkauf die Kassen füllen wird. Dazu kommt: Auch Inter Mailand ist angeblich am 25-jährigen Offensivspieler dran. Wartet man also nur noch auf den Wechsel von Ivan Perisic zu den Bayern, der soll ja am Mittwoch offiziell werden?