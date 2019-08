Vergewaltigung? Neymar kann wohl durchatmen

„Wir wissen nicht, was zwischen den vier Wänden passiert ist“, sagte Staatsanwältin Flavia Merlini bei einer Pressekonferenz in Sao Paulo. In dem Fall stehe Aussage gegen Aussage. Zugleich betonte Merlini, die Ermittlungen könnten zu jedem Zeitpunkt wieder aufgenommen werden, sollten neue Erkenntnisse zutage treten.